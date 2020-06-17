РИАМО - 17 июн. В природных парках Москвы зацвели редкие растения, среди них чина весенняя, лунник, ландыши, незабудка болотная и желтый ирис, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В городе началась вторая волна цветения лесных растений.

«Чина весенняя обращает на себя внимание интересными цветками: на одном стебле у нее сразу фиолетовые, пурпурные и синие цветки. Разные краски этому растению помогают привлечь к цветам опыляющих насекомых, не зря чина считается одними из лучших медоносов», - говорится в сообщении.

Специалисты департамента попросили москвичей не срывать цветы и не вытаптывать почву вокруг них.