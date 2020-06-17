РИАМО - 17 июн. Водитель автомобиля Porsche Panamera вечером в среду на улице 1905 года в Москве при развороте под Ваганьковским путепроводом допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Машины получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.

«Проведенным освидетельствованием у водителя, допустившего столкновение, установлен факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством», - говорится в сообщении.

Водителя элитной иномарки доставили в территориальный отдел полиции для составления необходимых материалов для привлечения к ответственности.