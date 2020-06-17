РИАМО - 17 июн. Специалисты «Мосэкомониторинга» приступили к ежегодному исследованию состава почвы в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Мониторинговая сеть охватывает всю территорию города, всего развернуто 1333 площадки для постоянного наблюдения.

«Ежегодно обследуется около 300 территорий. На отдельных территориях исследуется миграция загрязняющих веществ по профилю почвы до глубины 50 сантиметров», - говорится в сообщении.

Каждый год специалисты изучают основные агрохимические свойства почвы (рН, содержание органического вещества и макроэлементов для питания растений – азота, фосфора, калия). Также контролируются возможные процессы засоления, определяется общее содержание тяжелых металлов и их подвижных (доступных для растений) форм, содержание органических загрязнителей - бенз(а)пирена и нефтепродуктов.

Химическое загрязнение почвы оценивается по содержанию гигиенически нормируемых химических элементов и соединений.

В 2019 году уровень загрязнения почвы в Москве нефтепродуктами оказался в 10 раз ниже нормативно допустимого. С начала мониторинговых наблюдений (в 2005-2006 годах) концентрация этого загрязнителя в почве снизилась в 5,3 раза.