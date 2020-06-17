РИАМО - 17 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на 19-летнюю девушку на территории музея-заповедника Ленинские Горки, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1981 года рождения», - сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 10 июня. Местная жительница рассказала, что на территории музея - заповедника Ленинские Горки, неизвестный ей мужчина пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера.