РИАМО - 17 июн. Жители Москвы могут узнать о графике летнего отключения воды на портале mos.ru, а также с помощью сервиса «МОЭК.Онлайн» и мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на сайте мэра столицы.

«Пользователям достаточно ввести адрес интересующего жилого дома, а сервис отобразит конкретные дату и время отсутствия горячей воды в нем. Получить эту информацию жители также могут при помощи голосового помощника в единой справочной службе правительства Москвы», — говорится в сообщении.

В приложении «Госуслуги Москвы» график отключения воды размещен в каталоге услуг в разделе «Отключение горячей воды». Чтобы его узнать, нужно указать адрес и номер квартиры. Между тем, в случае если эти данные уже указаны в личном кабинете на mos.ru, данные синхронизируются автоматически. После этого отобразится временной период отсутствия горячей воды.

Что касается приложения «Моя Москва», то здесь этот сервис доступен в разделе «Мой дом». Открывая его, пользователь запускает чат-бот. В перечне функций нужно выбрать «Отключение горячей воды». После этого чат-бот предложит ввести адрес нужного дома, а затем отобразит на экране дату и время отключения горячей воды.

Кроме того, москвичам может подсказать график отключения и голосовой помощник единой справочной службы правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Во время звонка достаточно задать роботу-оператору вопрос в свободной форме. Голосовой помощник уточнит адрес, по которому требуется получить сведения, и после этого сообщит период, в который будет отключена горячая вода.

Также эту информацию можно будет получить на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону: +7 (495) 539-25-25. Для этого нужно назвать код плательщика и номер квартиры. После этого робот сообщит даты отключения.

Отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля.