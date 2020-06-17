РИАМО - 17 июн. На Красной площади в Москве началась репетиция парада Победы с участием военной техники, по Тверской улице в сторону Красной площади проехали как современные бронемашины, такие как гаубицы «Коалиция-СВ», машины пехоты «Курганец» и танки Т-90, так и символ победы - советский танк Т-34, передает корреспондент РИАМО.

По сигналу колонна военной техники начала движение по Тверской улице в сторону Красной площади. Сама площадь на данный момент закрыта для посещения туристов. Но на ведущей к ней улице собрались десятки людей, которые снимают парадные машины на телефоны.

Пешеходная часть улицы отделена металлическими ограждениями, чтобы обезопасить движение колонны. Парадное построение разбито на несколько блоков, перед собравшимися проехали как современная боевая техника, так и машины времен Великой Отечественной войны. Каждый из блоков ведет машина с развевающимся красным флагом.

В этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня.

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