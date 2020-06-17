РИАМО - 17 июн. Остановочный пункт Марьина роща начали строить между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления МЖД, новая станция станет остановкой на маршруте МЦД-2 Нахабино – Подольск, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С платформы можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки и строящуюся станцию Большой кольцевой линии метро», - говорится в сообщении.

На первом этапе для пассажиров построят платформу с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход. В переходе разместят кассы и турникеты. Для удобства маломобильных пассажиров установят лифты и эскалаторы.

На втором этапе возведут еще одну платформу для поездов МЦД-4. Завершить строительство планируют в 2021 году.