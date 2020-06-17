РИАМО - 17 июн. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Столбовского отдела полиции ОМВД России по городскому округу Чехов и его 50-летнего соучастника, которых обвиняют в покушении на мошенничестве, мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

В ведомстве уточняют, что бывший полицейский вместе со своим знакомым с сентября 2014 года по август 2016 года обманул двух человек о своей возможности повлиять на принимаемые должностными лицами правоохранительных органов решения, связанные с их противоправными действиями при получении страховых выплат.

«Обвиняемые получили под разными предлогами части ранее оговоренных сумм денежных средств в размере 6 миллионов рублей. 16 мая 2019 года обвиняемые назначили встречу с потерпевшими с целью получения оставшихся частей требуемых денег на общую сумму 6 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Однако на той встрече они были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе предварительного следствия было проведено более 15 обысков, где в том числе по месту жительства бывшего начальника Столбовского отдела полиции были обнаружены боеприпасы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.