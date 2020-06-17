РИАМО - 17 июн. Разработчики проектов в сфере экотуризма из Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе и получить поддержку на федеральном уровне, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По расчетам специалистов, в Подмосковье сосредоточено до 20% туристического потенциала России», - отметила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она отметила, что за последние пять лет число желающих посетить Московскую область выросло с 8,5 миллионов до 18,7 миллиона человек. В первую очередь, гостей региона привлекают исторические памятники и заповедные места, в том числе особо охраняемые природные территории.

Конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России проводит Агентство стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Заявки на участие принимаются на сайте конкурса до 10 июля. От участников требуется подготовить описание проекта и его видеопрезентацию.

Из числа поступивших заявок выберут 30 лучших, авторы которых будут участвовать в акселерационной обучающей программе и разработают комплексные проекты по развитию экотуризма. Победители получат поддержку на федеральном уровне.