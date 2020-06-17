РИАМО - 17 июн. Московских автовладельцев просят отказаться от поездок в центр города 18 июня в связи с ограничением движения из-за тренировки в рамках подготовки к параду Победы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Движения в Москве начнут ограничивать с 17:30. Водителей просят заранее ознакомиться с подробными схемами ограничений на Едином транспортном портале (https://i.transport.mos.ru/parad).

«Сегодня из-за ограничений на северо-западе и в центре Москвы загруженность на дорогах достигала 9 баллов. Будьте внимательны. В дни репетиций лучше всего оставить свой автомобиль дома, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 году из-за распространения коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня. Движение в Москве будет ограничено 18, 19, 20, 23 и 24 июня.