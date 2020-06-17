РИАМО - 17 июн. Строительство новых предприятий системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье за полтора позволило трудоустроить более 3,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Приоритет в трудоустройстве на комплексах по переработке отходов предоставляется местным жителям тех городских округов, где открыты КПО», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что всего на предприятиях по обращению с отходами до конца следующего года создадут 5 тысяч рабочих мест. Тогда заработают еще три таких комплекса.

Сейчас в области открыто восемь современных комплексов по переработке отходов в Рошале, Серебряных Прудах, Зарайске, Коломне, Егорьевске, Клину, Сергиевом Посаде и Кашире.