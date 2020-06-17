РИАМО - 17 июн. Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала, как добиться красивого загара в средней полосе России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Московский регион и южные курорты находятся на разных широтах, поэтому солнечные лучи падают под разными углами. Южный загар насыщенный, коричневый, а загар нашей полосы – более светлый, бронзовый, что выглядит более естественно», – рассказала Махнева.

Она добавила, что в Москве и Подмосковье на кожу попадает меньше солнечных лучей, а угол падения не такой «агрессивный». Это значит, что риск получить ожог гораздо ниже.

Также уточняется, что главное — загорать постепенно. В первый день нужно провести на солнце не больше получаса — 10-15 минут до обеда и столько же после.

Каждый день время следует увеличивать на 10-15 минут.

Лучше загорать в тени. Находиться под прямыми лучами нежелательно. Через облака загар ляжет мягче и будет держаться дольше.

«Лежание на солнце дольше 2–3 часов не сделает вас более загорелым, а лишь увеличит риск повреждения кожи. Кроме того, существуют данные, что затянувшееся пребывание на солнце не повышает, а, напротив, снижает уровень витамина D», – подчеркнула Махнева.

Лучшее время для солнечных ванн - до 11 и после 16 часов.