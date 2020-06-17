РИАМО - 17 июн. За прошлую неделю в Центр содействия строительству при правительстве Московской области поступили на сопровождение 17 проектов, из них 7 – крупного бизнеса и еще 10 – малого, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.

Они поступили из Воскресенска, Дмитровского округа, Домодедова, Истры, Красногорска, Котельников, Солнечногорска, Павловского Посада, Клина, Ленинского округа, Одинцова, Пущина, Раменского, Наро-Фоминска.

«В сегменте крупного бизнеса поступили две заявки от ООО «Мега Белая дача» в рамках проекта торгового центра в Котельниках площадью участка 21,5 гектара, проект крестьянско-фермерского хозяйства и конюшни до 3 этажей площадью участка 1,6 гектара из Солнечногорска, комплекс производства компримированного и сжиженного природного газа из Клина», - говорится в сообщении.

Также Центр будет сопровождать сопровождать автозаправочную станцию в Красногорске площадью участка 4,1 гектара, комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции из Раменского, проекты сельхозпроизводств еще поступили из Домодедова из Павловского Посада.

Среди проектов малого бизнеса: магазин с мойкой на два поста в Ленинском округе, пять магазинов – в Раменском, Воскресенске, Одинцове, Истре, Наро-Фоминске. Помимо этого, в Центре будут сопровождать деловой центр в Пущине, придорожный сервис в Раменском, автокомплекс в Солнечногорске, магазин и склад в Дмитровском горокруге.