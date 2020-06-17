РИАМО - 17 июн. В Подмосковных библиотеках с начала лета выдали почти 200 тысяч книг, заказы сделали более 70 тысяч читателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Библиотеки выдали по предварительным заказам почти 200 тысяч книг. Книги выдаются индивидуально при строгом соблюдении мер безопасности по предварительному заказу на сайтах библиотек или по телефону», - говорится в сообщении.

В Подмосковье с 1 июня открыты 372 библиотеки в 59 городских округах.

С 8 июня Московская губернская универсальная библиотека впервые открыла летний онлайн-лагерь «Все лучшее от Губернской библиотеки», принять участие в нем могут дети начальных и средних классов.