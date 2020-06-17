РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. Музыкальные школы подмосковного Домодедова получили новые фортепиано, аккордеоны и духовые инструменты, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Новые музыкальные инструменты поступили в музыкальные школы Домодедова, где обучаются около 2,5 тысяч детей. 43 фортепиано и восемь аккордеонов поступили в образовательные учреждения по нацпроекту «Культура», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также образовательным учреждениям округа передали набор из 22 духовых инструментов российского производства.