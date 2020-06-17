РИАМО - 17 июн. Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова завершил свой седьмой сезон, из-за пандемии коронавируса он распался на две части, оффлайн и онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Театр быстро приспособился к новым реалиям. С 18 марта в его соцсетях стартовал проект #Бесконтактный Театр. В рамках данного проекта каждый день согласно афише рассказывали о спектаклях, которые театр не смог сыграть в тот или иной день по причине коронавируса. Далее театр запустил проект – канал МГТ ТВ, в рамках которого были созданы 13 программ-рубрик, каждая выходила в эфир еженедельно.

«За время режима оффлайн театр успел немало. Создано четыре премьеры: А.Островский «На всякого мудреца довольно простоты» <...>, «Щелкунчик» по мотивам сказки Э.Гофмана <…>, «Серебряное зеркало» по поэзии «серебряного века» (режиссер Ольга Матвеева), «Сердце матери» по мотивам пьесы К.Чапека (режиссер Анна Горушкина)», – говорится в сообщении.

Также были сыграны 360 спектаклей, которые посетили более 180 тысяч зрителей. Театр гастролировал в Берлине, Тамбове, Франкфурте, Туле, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Салехарде, Балашове. Во время самоизоляции реализовано 13 проектов, показано 105 видеороликов, проведено 19 трансляций спектаклей, набравших более 2,6 миллиона просмотров.

Театр принял участие в челлендже #ПарадХитов, который был организован по инициативе Театрариума Терезы Дуровой. Коллектив театра исполнил песню «Не надо печалиться» из спектакля «Энергичные люди» по повести В.Шукшина. В ролике приняли участие более 30 человек (https://youtu.be/rtPc_Pd2U9c).

«Мы официально закрываем наш 7-й сезон, очень непростой для всех театральный сезон. <…> Хочу сказать вам всем большое спасибо – за терпение, энтузиазм, креативность, за то, как вы в эти месяцы старались поддерживать боевой дух и оптимизм - и друг другу, и нашим зрителям», – сказал Безруков.

С 13 октября по 15 ноября 2019 года Московский Губернский театр и Фонд Сергея Безрукова создали II Международный Большой Детский фестиваль.