РИАМО - 17 июн. Работы по благоустройству зон отдыха в парке Малевича в подмосковном Одинцовском округе планируют полностью завершить в следующем году, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства парка. Здесь уже появились два поля для мини-футбола с подогревом, многофункциональные павильоны, парковка, туалетные модули, видеокамеры и опоры освещения, административное здание, проведено озеленение. Площадь парка составляет 370 гектаров.

«В сентябре сдадим первую часть, а еще через год - завершим. Никто ни в коем случае не покушается на природу, наоборот, за каждым деревом присматривают. Здесь целая группа экологов, экспертов работает, чтобы всю эту великолепную природу, эти аллеи сохранить. В каждом муниципалитете наша задача - сделать комфортный и цивилизованный отдых, чтобы можно было получать удовольствие. Вот ключевая, главная цель нашей программы по благоустройству», - сказал Воробьев.

Губернатор также пообщался с жительницей Ольгой Митрофановой, которая уже много лет играет в волейбол, в том числе и в этом парке. Женщина рассказала, что волейболисты хотят сохранить традицию собираться на игру в этом месте. Она также добавила, что в сентябре должен пройти ежегодный турнир, который волейболистам помогает организовать дирекция парка.

Работы в парке Малевича ведутся в рамках госпрограммы «Формирование современной и комфортной среды».