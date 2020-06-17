РИАМО - 17 июн. Жители Дмитровского округа могут получить у волонтеров буклеты, рассказывающие о 12 основных поправках в Конституцию России, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Дмитрове такие пункты находятся в торговом центре «Центр» и в парке «Березовая роща».

«У «Волонтеров Конституции», а ими является в Дмитрове молодежь из комплексного молодежного центра «Сфера», можно взять буклеты. На обороте краткий текст поправок и статья Конституции, которую предложено изменить. Здесь же специальный QR-код. С помощью смартфона легко узнать, как и где можно отдать свой голос», - говорится в сообщении.

Масштабная информационная кампания «Волонтеры Конституции» стартовала в Подмосковье 15 июня.

Во всех регионах открылись пункты, где можно узнать подробно все о предлагаемых поправках в Конституцию. Более 100 тысяч добровольцев, которые сами уже изучили в деталях суть поправок, готовы ответить на ваши вопросы.

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.