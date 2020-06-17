РИАМО - 17 июн. Женская команда по мини-футболу Дмитровского округа «Виктория-Икша» стала золотым призером Открытого чемпионата среди женских команд шестой лиги, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

12 июня было принято решение о досрочном завершении Открытого чемпионата Москвы по мини-футболу среди женских команд. Таким образом, команда «Виктория-Икша» заработали 7 очков (3 игры).

«Согласно решению организационного комитета чемпионата, команды, претендовавшие на чемпионство в лиге, завоевывают золотые медали, а команды, претендовавшие на «серебро», получают серебряные медали», - говорится в сообщении.

Таким образом, женский футбольный клуб «Виктория-Икша» становится одним из победителей шестой лиги Открытого чемпионата Москвы.

«Золотой» состав: Бычкова Елизавета, Воробьева Наталья, Егорова Виктория, Жабина Дарья, Кликич Амалия, Круглова Полина, Николаева София, Попович Анна-Анастасия, Сугакова Светлана, Султанова Айзат, Труфанова Александра, Шпилева Юлия, Южакова Виктория, главный тренер — Шашкин Максим.