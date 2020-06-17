РИАМО - 17 июн. Прием пациентов в Дмитровском округе возобновили с 15 июня врачи первичного звена и узкопрофильные специалисты, в том числе стоматологи, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее врачи принимали пациентов только с острой болью.

«При посещении специалиста необходимо придерживаться определенных требований: приходить в перчатках и маске. В помещении пациентам измеряют температуру, разметка на полу напоминает о соблюдении социальной дистанции», - говорится в сообщении.

В целях безопасности дезинфекцию проводят после каждого приема. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.