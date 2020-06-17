РИАМО - 17 июн. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ на участках в Подмосковье будет находиться 21 тысяча наблюдателей, безопасность на участках с 25 по 30 июня обеспечат около 5 тысяч полицейских, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Кроме того, можно будет проголосовать с 25 по 30 июня.

«Общественное наблюдение в период общероссийского голосования организует Общественная палата Московской области. В настоящий момент сформирован список из 21 тысячи наблюдателей. Все они также будут обеспечены медицинскими масками и перчатками», — говорится в сообщении.

С 25 по 30 июня безопасность на участках для голосования обеспечат около 5 тысяч полицейских. Перед поставкой бюллетеней все помещения избирательных комиссий в регионе будут обследованы кинологами.

Первого июля на избирательных участках в Подмосковье будут работать более 10 тысяч полицейских, 1 тысяча сотрудников Росгвардии, 1,5 тысячи сотрудников частных охранных предприятий, 700 народных дружинников, в том числе членов казачьих обществ. Все помещения для голосования будут оборудованы ручными металлодетекторами. Безопасность дорожного движения 1 июля будут обеспечивать более 1,8 тысячи сотрудников ГИБДД.

Из-за сложившейся эпидобстановки подомовой обход в целях информирования жителей о голосовании проводиться не будет.

Для обеспечения безопасности здоровья всех участников голосования Избирательная комиссия Подмосковья закупила более 5 миллионов медицинских масок, свыше 1,8 миллиона пар одноразовых перчаток для членов УИК, более 3,4 миллиона пар перчаток для участников голосования, свыше 256 тысяч халатов для членов УИК, более 102,5 тысяч литров антисептиков для членов УИК.

Также перед голосованием в регионе приобретены 45,7 тысячи защитных экранов для лица, 4134 бесконтактных термометра, 8406 антибактериальных ковриков, 29 638 распылителей, более 3,4 миллиона шариковых ручек, более 1,7 миллиона полиэтиленовых пакетов.

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