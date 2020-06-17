РИАМО - 17 июн. Москвичи могут поздравить знакомого доктора или всех врачей сразу с профессиональным праздником с помощью открытки в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году медицинские работники проявили мужество, профессионализм и преданность своей профессии – лечить и спасать людей – и мы чувствуем особую потребность поздравить их и поблагодарить за неустанную борьбу за наше здоровье», - говорится в сообщении.

Поздравительные открытки опубликуют на сайте mos.ru.

В этом году День медицинского работника отмечается в России 21 июня.

За минувшие сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции более 2,2 тысячи пациентов. Всего в городе выздоровели 128 385 человек, у которых ранее выявили Covid-19.