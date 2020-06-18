РИАМО - 18 июн. Стоимость использования городских прокатных велосипедов в Москве с четверга снижена на 30%.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов уточнил, что сниженная цена на велопрокат будет действовать до конца сезона.

Велопрокат стал доступен для всех москвичей с 1 июня. Оформить прокат можно в приложении «Велобайк».

Проезд на арендованном велосипеде в течение суток стоит 150 рублей, месяца – 600 рублей, сезона – 1,2 тысячи рублей.