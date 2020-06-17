РИАМО - 17 июн. В Подмосковье предусмотрели возможность бесконтактного голосования на дому по поправкам в Конституцию, подать заявление для участия в голосовании в таком формате можно до 17 часов 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В связи с эпидемиологической обстановкой и для удобства жителей также можно проголосовать с 25 по 30 июня.

«Организована новая форма голосования вне помещения – бесконтактное голосование на дому. Для этого голосующему необходимо уведомить о своем желании участковую избирательную комиссию. Это можно сделать несколькими способами: позвонить в ТИК или УИК, подать заявление через портал «Госуслуги» или сделать это очно, в УИК», — говорится в сообщении.

Сотрудник избиркома придет к квартире жителя, повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и индивидуальным набором средств индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептик, ручка). Участник голосования самостоятельно забирает пакет, делает выбор, после чего опускает бюллетень в ящик, оставленный на лестничной площадке. Срок подачи заявления для голосования в таком формате - с 16 июня до 17 часов 1 июля.

Кроме того, любой житель Подмосковья сможет проголосовать через сервис «Мобильный избиратель». Каждый желающий может подать заявление о прикреплении к удобному для себя участку для голосования. Сделать это можно по 21 июня в территориальной избирательной комиссии, МФЦ и на портале «Госуслуги», в участковой избирательной комиссии. В Подмосковье открыты 79 пунктов в ТИК, 4117 пунктов в УИК, 124 пункта в офисах МФЦ и 46 на избирательных участках в местах временного пребывания участников голосования. По данным на 15 июня, подано 58 260 заявлений.

В Московской области более 5,8 миллиона участников голосования. Они смогут оставить свои голоса на 4134 основных участках. 218 будут работать в административных зданиях, 2558 - в помещениях образовательных организаций, 1023 - в помещениях учреждений культуры, шесть - в офисных и торговых центрах, 17 - в воинских частях, 67 - в учреждениях здравоохранения, 245 - в иных помещениях.

Кроме того, возможно проведение голосования на площадках на открытом воздухе. Для этого будут использоваться палатки, шатры, навесы, автобусы. Оборудуются эти территории так же, как и стационарные помещения для голосования. Необходимость в организации подобных участков определяют на каждой территории индивидуально.

В Подмосковье работает горячая линия Мособлизбиркома: 8 (800) 550-97-44. Время работы: по будням с 09:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 17:00. В день голосования горячая линия будет работать с 08:00 и до подведения итогов Избирательной комиссией Московской области.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование пришлось перенести на 1 июля.

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