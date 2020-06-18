РИАМО – 18 июн. В четверг в столице открывается программа экспортной акселерации GoGlobal, программа рассчитана на IT-компании, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программу подготовили Московский экспортный центр и «Акселератор ФРИИ» Фонда развития интернет-инициатив.

«IT-направление имеет принципиальное значение для любого современного мегаполиса, и мы стараемся создать все условия, чтобы оно продолжало динамично развиваться в Москве. Изначально планировалось, что подготовку в акселераторе пройдут 10 компаний, но уровень претендентов и конкуренция между ними оказались очень высокими», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что в итоге в акселераторе примут участие 20 проектов.

В программу входят групповые практикумы по планированию задач и анализу результатов. Для каждой компании также проведут 24 индивидуальные встречи с менторами, консультации с экспертами, воркшопы и мастер-классы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, компаниям помогут определиться с целевой аудиторией в других странах, изучить потребности клиентов, адаптировать продукт под запросы аудитории и в других вопросах.

В этом году также пройдут дополнительные потоки акселератора. Всего в течение года участниками программы Московского экспортного центра и акселератора Фонда развития интернет-инициатив смогут стать 30 IT-компаний.