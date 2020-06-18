РИАМО - 18 июн. В четверг в Москве пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Военную технику будут перемещать на Тверскую улицу 18, 20 и 24 июня. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мневники в четверг с 17:30 до 20:00 и 20 и 24 июня с 05:30 до 08:00 будет ограничено движение», - говорится в сообщении.

Так, нельзя будет проехать по Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники, по улице Мневники от Крылатской до Карамышевского моста, по улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной, по проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева, по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадной, Новинскому бульвару, улицам Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й Брестской от улицы Гашека до Триумфальной площади и по 2-й Брестской улице.

Ограничения будут снимать по мере прохождения колонны. Также до 13:00 20 июня и в период с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня на улице Красная Пресня, Новинском бульваре, улицах Садовой-Кудринской и Большой Садовой запрещена парковка.

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