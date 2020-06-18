РИАМО - 18 июн. В четверг в Реутове открываются новые объекты крупнейшего в Подмосковье пожарно-спасательного подразделения - специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Устаревшие постройки: склады, ангары, очистные сооружения были демонтированы, а на их месте возведены современные, отвечающие всем необходимым требованиям объекты», - говорится в сообщении.

Реконструкцию провели на общей площади около 11,5 тысяч квадратных метров. Новые здания и сооружения занимают более 3 тысяч квадратных метров.

На территории пожарно-спасательной части построили пятиэтажное здание служебной гостиницы, современный гараж на 22 единицы техники, многофункциональный пост ежедневного технического обслуживания спецтехники.

Для боевой и спортивной подготовки спасателей построили теплодымокамеру, тренажерный комплекс, спортивную площадку и учебно-тренировочную пожарную башню.