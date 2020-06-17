РИАМО - 17 июн. Свыше 200 тысяч проездных уже продлили в Москве, 75% из них были записаны на карту «Тройка» и 25% — на социальные карты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За пять дней пассажиры продлили 180 тысяч карт в кассах метро, 12 тысяч - в киосках «Мосгортранса» и 13 тысяч - в приложении «Метро Москвы».

«Проверить доступность продления для вашего проездного на карте «Тройка» можно тремя способами: в приложении «Метро Москвы» в App Store и Google Play, на сайте Единого транспортного портала, в нашем боте @MosCardCheckBot», - говорится в сообщении.

Продлить проездные можно с 12 июня в любое время. Услуга доступна для тех, кто в период с 30 марта по 8 июня совершил не более 22 поездок, либо в период с 30 марта по 11 мая – не более восьми. Продлить проездные можно не менее чем на пять дней.