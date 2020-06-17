РИАМО - 17 июн. Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранных граждан, желающих подать документы на оформление или продление патента, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

С 15 марта по 15 июня работодатели могли привлекать трудовых мигрантов без патентов и разрешений на работу. Сейчас иностранцам нужно вновь начинать оплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц.

«С начала введения режима повышенной готовности, который был объявлен в Подмосковье, сотрудники Единого миграционного центра создали базу вакансий для иностранных граждан, оставшихся без работы. Услугами этого ресурса уже воспользовались более 1 тысячи компаний и несколько тысяч мигрантов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Центр и сейчас продолжает активную деятельность по оказанию иностранным гражданам помощи в поиске работы на территории региона. Всю информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефону горячей линии +7(926) 956-3333.

На сегодняшний день на территории Московской области находятся более 200 тысяч иностранных граждан, приехавших на работу до введения ограничительных мер. Наибольшее количество мигрантов зарегистрировано на территории городских округов Люберцы, Балашиха, Реутов, Мытищи, Долгопрудный, Раменский округ, Домодедово.