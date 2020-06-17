РИАМО - 17 июн. За первые четыре месяца 2020 года московские производители компьютеров, электронных и оптических изделий реализовали товаров на 52,6 миллиарда рублей – почти на 7,5% больше, чем за тот же период 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

В Москве сейчас работают более 120 производителей электроники, которые прошлом году продали товаров на 289,6 миллиарда рублей.

«Несмотря на временные ограничения, связанные с пандемией, объемы реализации в этом году выросли. Это стало возможно в том числе за счет поддержки, которую производителям оказывает город», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Четверть от всех производителей электроники в Москве находится на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», это 30 компаний-резидентов, которые благодаря своему статусу получают налоговые и таможенные послабления.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, резиденты ОЭЗ получают такие преференции, как сниженный налог на имущество, на землю, на прибыль, льготы на аренду земли, таможенные льготы.

«Для восстановления экономики важно увеличивать долю отечественной продукции, помогать предприятиям расширять производство российской электронной компонентной базы, которая будет конкурентоспособна на международных рынках», - подчеркнул Прохоров.

Половина резидентов сферы микроэлектроники поставляют свою продукцию за рубеж – в Китай, Германию, США, Болгарию, Канаду, Францию и Сингапур.