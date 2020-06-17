РИАМО - 17 июн. В столице утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Москвы, мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому в целях сокрытия совершенного преступления, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 2 мая 2020 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД по Москве на улице Молодогвардейская. Во время проверки документов выяснилось, что гражданин находился в состоянии наркотического опьянения. В левом кармане безрукавки у мужчины обнаружили психотропное вещество амфетамин массой 3,07 грамма. Вещество изъяли.

«Желая избежать уголовной ответственности за незаконное хранение психотропных веществ, обвиняемый, находясь в салоне служебного автомобиля сотрудников ДПС, предложил сотруднику полиции денежные средства в сумме 200 тысяч рублей за сокрытие факта незаконного хранения амфетамина», – говорится в сообщении.

После отказа сотрудника ДПС от вознаграждения обвиняемый положил деньги в карман передней правой пассажирской двери служебного авто ДПС. Злоумышленник не смог довести свой умысел до конца, так как полицейский отказался взять средства и пресек противоправные действия.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ).

Уголовное дело направят в Кунцевский районный суд Москвы. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.