РИАМО - 17 июн. В подмосковном Реутове 18 июня откроют новые объекты крупнейшего в Подмосковье пожарно-спасательного подразделения - специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Устаревшие постройки: склады, ангары, очистные сооружения были демонтированы, а на их месте возведены современные, отвечающие всем необходимым требованиям объекты», - говорится в сообщении.

Реконструкцию провели на общей площади около 11,5 тысяч квадратных метров. Новые здания и сооружения занимают более 3 тысяч квадратных метров.

На территории пожарного комплекса построили пятиэтажное здание служебной гостиницы, современный гараж на 22 единицы техники, многофункциональный пост ежедневного технического обслуживания спецтехники.

Для боевой и спортивной подготовки спасателей построили теплодымокамеру, тренажерный комплекс, спортивную площадку и учебно-тренировочную пожарную башню.

Специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров является головным подразделением аэромобильной группировки Московской области, которая в кратчайшие сроки готова собраться, следовать и выполнять задачи по предназначению в любой точке как Московской области, так и страны.