РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход строительства пристройки к школе №8 в микрорайоне Кучино Балашихи, строители уже приступили к заливке третьего этажа, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В среду Ефимов вместе с директором учреждения Тамарой Волошиной ознакомился с ходом работ на объекте и провел совещание с представителем подрядной организации.

«Не смотря на остановку строительства из-за пандемии, подрядчику удалось наверстать потерянный месяц и войти в график. Строители обещают сдать объект до конца года. На возведение дополнительного здания школы на 600 мест из регионального и местного бюджетов выделено порядка 620 миллионов рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что рабочие уже приступили к заливке третьего этажа (всего пристройка будет четырехэтажной).

По словам начальника участка Зуфара Исмагилова, также ведется монтаж инженерных систем в подвале и прокладка электросетей, готовится площадка для возведения теплого перехода между двумя зданиями. На объекте работает 70 человек.

Волошина уточнила, что в новом здании будет 34 класса, актовый и спортивный залы, просторная столовая. Школу с нетерпением ждут все жители микрорайона Кучино.

Пристройка к школе №8 будет расположена на улице Юннатов, дом 8 в микрорайоне Кучино. Общая площадь четырехэтажного здания составит – 9,4 тысячи квадратных метров. Возведение объекта осуществляется в рамках реализации президентского национального проекта «Современная школа».