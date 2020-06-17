РИАМО - 17 июн. Детско-юношеские киностудии, а также юные кинематографисты из Подмосковья могут стать участниками Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего PRO», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

Фестиваль «Зеркало будущего PRO» пройдет в Тюмени с 25 по 31 октября. Фестиваль объединит юных режиссеров, сценаристов, актеров и актрис, мультипликаторов, операторов, монтажеров, а также наставников детско-юношеских киностудий.

«Событие соединит в себе III кинофестиваль «Зеркало будущего», перенесенный с марта этого года на октябрь в связи с эпидемиологической ситуацией, и новый кинофестиваль в формате PRO, в рамках которого состоится грантовый конкурс с фондом в 2 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Победители фестиваля получат грантовую поддержку на приобретение оборудования для творческой деятельности в сфере кино и анимации, а также на обучение по кинематографическому профилю.

Заявки принимаются в номинациях: «Игровое кино», «Анимация», «Документальное кино»,«Видеорепортаж/видеоблог». Прием заявок продлится до 1 сентября на сайте зеркалобудущего.рф.

Кроме того, в рамках образовательной программы фестиваля участники представят собственные фильмы, поделятся опытом их создания и смогут проанализировать свою работу в дискуссиях с экспертами. Также в формате киноинтенсива ребята пройдут курс мастер-классов и кинопрактикумов от опытных кураторов.

Для наставников на мероприятии предусмотрена программа мастер-классов и форум «Точки роста детского кинообразования в России».