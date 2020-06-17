РИАМО - 17 июн. Ремонт канализационного коллектора в микрорайоне Лопатинский подмосковного городского округа Воскресенск планируют начать до наступления очередного отопительного периода, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Вопрос о замене коллектора был поднят во время встречи главы Воскресенска Артура Болотникова с активными жителями и депутатами микрорайона Лопатинский.

«Проблема с напорным коллектором, который находится в неисправном состоянии, очень серьезная и требует решения. Без помощи области мы бы не смогли этого сделать. В переговорах с министерством ЖКХ Московской области и лично с губернатором этот вопрос был согласован. Ремонт коллектора запланирован на текущий год. До отопительного периода мы планируем приступить к работам», - сказал Болотников.

Как пояснил депутат городского совета Сергей Слепов, несколько лет назад произошла авария, которая оставила половину микрорайона без воды. Тогда стало понятно, что коллектор подлежит замене. После этого жители собрали более 1,5 тысяч подписей на имя губернатора с просьбой разобраться с проблемой, к решению вопроса подключился и глава округа.