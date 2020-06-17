РИАМО – 17 июн. Российский режиссер, художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников снимет сериал-байопик о жизни и творчестве Андрея Тарковского, сообщает Газета.ru.

«Шоу о режиссере «Сталкера» выйдет в формате мини-сериала. Продюсерами выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из продюсерского центра Hype Film», - говорится в сообщении.

Стюарт отметил, что Андрей Тарковский и его культовые шедевры значительно повлияли на мировой кинематограф и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений.

Название и дату выхода сериала пока не огласили.