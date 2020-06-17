РИАМО – 17 июн. Сотрудники столичной полиции проверяют поддельные аккаунты, которые могут быть использованы в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных фальсификациях при проведении электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Результаты проверки правоохранители сообщат в Московскую городскую избирательную комиссию.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование пришлось перенести на 1 июля.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня на портале 2020og.ru. Записаться на голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Завершится онлайн-голосование 30 июня.