РИАМО – 17 июн. Сотрудники столичной полиции проверяют поддельные аккаунты, которые могут быть использованы в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Газета.ru.
Ранее в СМИ появилась информация о возможных фальсификациях при проведении электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве.
Результаты проверки правоохранители сообщат в Московскую городскую избирательную комиссию.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса голосование пришлось перенести на 1 июля.
Электронное голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня на портале 2020og.ru. Записаться на голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. Завершится онлайн-голосование 30 июня.
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