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РИАМО
,
Александр Манзюк
Военная техника прибыла на Тверскую улицу в центре Москвы для репетиции парада Победы.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
К месту репетиции техника шла не своим ходом, ее доставили военные грузовые КамАЗы. Уже на месте их разгрузили, а участники репетиции заняли свои места.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Пешеходную часть Тверской улицы оградили, через каждые 10-15 метров рядом с ограждениями стояли сотрудники Росгвардии.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Прохожие останавливались, чтобы сфотографировать технику.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В мероприятии примут участие как современные образцы техники, так и машины времен Великой Отечественной войны.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: прибытие военной техники в центр Москвы для репетиции парада Победы
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