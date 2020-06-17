РИАМО – 17 июн. На официальном сайте УЕФА опубликовали даты проведения матчей европейского первенства с участием сборной России, сообщает Газета.ru.

Из-за пандемии коронавируса первенство УЕФА перенесли на 2021 год. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля.

«Российская национальная команда первый матч проведет против Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге, затем там же сыграет 16 числа с Финляндией. Групповой этап для России завершится в Копенгагене 21 июня игрой с Данией», - говорится в сообщении.

Матчи чемпионата Европы примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.