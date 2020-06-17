РИАМО – 17 июн. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал людей, которые поддерживают артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, сообщает Газета.ru.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые ранения и умер в больнице.

«С интересом читаю мнения разных людей о трагедии с участием артиста Ефремова! Тут коллектив «Современника», Маша Шукшина, коллеги, либеральная интеллигенция, режиссеры, жрецы, жнецы, на дуде игрецы! И никто не сказал общественности, что нельзя, что преступно пить и садиться за руль», — сказал Губерниев.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание.