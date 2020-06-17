РИАМО – 17 июн. Люди с ожирением входят в группу риска из-за коронавируса наряду с пожилыми, а также пациентами с хроническими патологиями, сообщает aif.ru.
У полных людей в случае заражения коронавирусом отмечается более стойкое проникновение его в клетку, вирус размножается значительно быстрее и дольше, создает множество своих копий, поражая обширные «площади», что почти неминуемо вызывает острый воспалительный ответ, получивший называние «цитокиновый шторм».
Врачи уверены, что именно это явление провоцирует тяжелую дыхательную недостаточность, тромботические нарушения и полиорганную недостаточность.
Другой особенностью течения коронавирусной инфекции при ожирении стала способность этого вируса довольно быстро распространяться из пораженного органа в окружающую жировую клетчатку — внутригрудную, печеночную, почечную. Из-за этого происходит более тяжелое поражение жизненно важных органов. По этой же причине полные Covid-пациенты могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса и нуждаются в длительном нахождении в больнице.
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17 ИЮНЯ
- Самые важные новости дня в карточках.
- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.
- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.
- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.
- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.
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