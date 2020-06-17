РИАМО – 17 июн. Всероссийский выпускной для студентов в этом году пройдет в онлайн-формате 27 июня, выпускников поздравят ректоры университетов, главы корпораций, артисты и популярные блогеры, сообщает Газета.ru.

«Онлайн-выпускной для выпускников вузов в 2020 году будет представлять собой серию мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний, онлайн-лекции и челленджи», - говорится в сообщении.

Также на мероприятии запланирован онлайн-концерт. Кроме того, выпускников поздравят ректоры университетов, главы корпораций, артисты и популярные блогеры.