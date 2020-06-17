РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Общественники приняли участие в проведении открытого совместного инструктажа нарядов полиции УМВД России по Подольску, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

В ходе общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при УМВД Юрий Ядыкин и представители народной дружины «Атаманская сотня» приняли участие в проведении открытого совместного инструктажа нарядов комплексных сил полиции при заступлении на службу по охране общественного порядка. Цель мероприятия – поддержание личным составом образцового внешнего вида, строевой выправки, а также пропаганда профессии сотрудника органов внутренних дел.

«В ходе инструктажа руководители подразделений проверили готовность личного состава к несению службы, обеспеченность форменным обмундированием, наличие служебных удостоверений и жетонов, довели информацию об оперативной обстановке на улицах городского округа. Внимание сотрудников полиции также было обращено на соблюдение законности при несении службы и уважительное отношение к гражданам», - говорится в сообщении.

В завершение инструктажа Ядыкин выразил благодарность сотрудникам УМВД России по Подольску, которые, как и работники медицинских учреждений, задействованы в жизнеобеспечении населения, они оставались на посту в период режима повышенной готовности, подвергая свою жизнь и здоровье опасности и продолжая обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность на дорогах.