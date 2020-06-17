РИАМО - 17 июн. Торжественная церемония открытия памятника Георгию Победоносцу на набережной в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска состоится 24 июня, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства набережной в Павшинской Пойме.

«Знаковым событием станет открытие здесь памятника Георгию Победоносцу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, авторами которого стали три скульптора – Григорий Орехов, Кирилл Чижов и Кирилл Рахматулин», - говорится в сообщении.

Часть монументальной композиции станет табличка, на которой укажут подмосковные города воинской славы - Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск, а также 28 населенных пунктов воинской доблести.

В ходе своего визита Воробьев осмотрел возведенный на набережной Никольский храм и благоустройство окружающей территории. Протяженность береговой линии составляет 3,2 километра, пространство разделено на тихую, береговую и храмовую зоны. Здесь уже обустроены места для отдыха, велодорожка и велопарковка, установлена сцена и детская площадка, проведена ливневая канализация, освещение и озеленение.

Все работы по благоустройству набережной завершат к началу октября. Здесь откроют беговые дорожки, а также зону отдыха у воды, к которой ведут лестнично-лифтовой спуск и пандусы.

«Ждали с нетерпением. В такую жару хочется быть поближе к воде. Появились ступени вниз, и я счастлива. И теперь я здесь загораю возле воды, я этого ждала с того момента, как стало тепло», - отметила местная жительница Татьяна Семичастнова.