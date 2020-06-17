РИАМО - 17 июн. Жители столицы, которые купили билеты на отмененные из-за пандемии спектакли, вернули не больше 20% билетов, сейчас же театры вновь могут проводить репетиции, сообщил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Театрам из-за пандемии коронавируса пришлось прекратить свою деятельность.

«Сезон (для театров – ред.) закончился неожиданным образом. После 17 марта мы потеряли с вами 12 недель сезона – это 72 театральных дня. Каждый театр где-то у нас не сыграл порядка 100 спектаклей и концертов. <…> Могу гордиться нашей московской аудиторией, которая совершила не больше 20% возвратов билетов там, где это было предусмотрено», - сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что сейчас с определенными ограничениями в театрах разрешены репетиции.

По его словам, интенсивная подготовка к возобновлению работы театров начнется в июле и августе.