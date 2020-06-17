РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. В городском округе Щелково за минувшие сутки выявили еще 11 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1 157 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

Всего в Подмосковье за прошедшие сутки выявлено 680 случаев коронавируса.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявлено 11 новых случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 157 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 51 416 случаев коронавируса. Скончалось 728 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 19 319 человек.

Жителям региона настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей. Также необходимо надевать медицинскую маску в общественных местах.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.