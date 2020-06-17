РИАМО - 17 июн. В Одинцове появится крупная поликлиника, в ее первой части уже сделали ремонт, а вторую откроют к сентябрю, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверили ремонт первой части поликлиники, которая уже открыта.

«Поликлиника – важнейшая часть жизни любого города, особенно сейчас, когда наша медицина плавно, но настойчиво переходит в обычный режим работы. Большая поликлиника будет в Одинцове», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что вторую часть поликлиники откроют к сентябрю.

Губернатор уточнил, что поликлиника №1 рассчитана на 1,5 тысячи посещений. Там работают врачи с высокой квалификацией, а оборудование соответствует самым современным стандартам.

Как уточняется в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области, Воробьев также пообщался с врачами-стоматологами. В начале пандемии они прошли переобучение и стали помогать больным коронавирусом. Теперь, когда в Подмосковье открылись стоматологии, врачи вернулись к работе по своей специализации.

В обновленном корпусе поликлиники №1 провели перепланировку, заменили лифтовое оборудование, инженерные системы и сети, перестроили входную группу, обновили фасад. В здании работают участковая терапевтическая служба, отделения неотложной помощи, восстановительной медицины, функциональной диагностики и стоматология. Численность медперсонала клиники превышает 150 человек.

Рядом со зданием поликлиники возвели шестиэтажный корпус. Два здания объединят в один КДЦ, которые будут соединены переходами. Общая площадь составит более 11,7 тысячи квадратных метров. Новый единый комплекс позволит в два раза увеличить мощность учреждения. Работы ведутся за счет регионального бюджета в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».