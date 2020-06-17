РИАМО - 17 июн. В Одинцове появится крупная поликлиника, в ее первой части уже сделали ремонт, а вторую построят к сентябрю, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверили ремонт первой части поликлиники, которая уже открыта.

«Поликлиника – важнейшая часть жизни любого города, особенно сейчас, когда наша медицина плавно, но настойчиво переходит в обычный режим работы. Большая поликлиника будет в Одинцове», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что вторую часть поликлиники достроят к сентябрю.

Губернатор уточнил, что поликлиника №1 рассчитана на 1,5 тысячи посещений. Там работают врачи с высокой квалификацией, а оборудование соответствует самым современным стандартам.