РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. В Балашихе более 7 тысяч выпускников девятых и 11-х классов получили аттестаты, более 280 одиннадцатиклассников удостоены медали «За особые успехи в учении», сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В большинстве школ церемония вручения прошла на улице, что позволило организовать необходимую дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

«Аттестаты выдали на основании итоговых отметок, а не экзаменов, как обычно. 281 выпускник 11-х классов удостоен медали «За особые успехи в учении». Выпускники из каждого класса и их родители приглашались к определенному времени, чтобы избежать массового скопления. Все были в масках и перчатках, а на входе им измеряли температуру», - говорится в сообщении.

В школах, где выдачу аттестатов организовали в помещении, после каждого класса проводилась дезинфекция.