РИАМО - 17 июн. Четвертый этап строительства тепличного комплекса для выращивания овощей завершили в поселке Астапово городского округа Луховицы, в комплексе будут производить рассаду для собственных нужд, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После проверки по извещению об окончании строительства застройщику ООО «Луховицкие овощи» выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», – сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Застройщик возвел блок хранения и сортировки готовой продукции, а также благоустроил территорию.

В тепличном комплексе будут круглый год выращивать овощную продукцию в закрытом грунте. В дальнейшем овощи будут отправлять на продажу. Кроме того, в комплексе будут производить рассаду для собственных нужд.

Общая площадь теплиц составит около 300 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию на объекте создадут еще около 310 рабочих мест.